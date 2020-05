Torna l'incubo Coronavirus a Wuhan: si teme nuovo focolaio

Wuhan ripiomba nella paura. La metropoli cinese, si legge sul portale Politicanews.it, diventata famosa per essere l'epicentro del coronavirus è di nuovo "sotto attacco". Dal termine del lockdown, infatti, vi sarebbe già un nuovo focalaio, con 17 casi positivi di cui 10 registrati localmente e solo sette di rientro dall'estero come riporta la Commissione Nazionale per la Sanità cinese.