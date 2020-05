Torna la Bundes ma sorge il problema arbitri: nessuno sottoposto a controlli per il Covid-19

Il Governo tedesco nella giornata di oggi ha deciso per la ripartenza delle prime due serie del calcio tedesco – Bundesliga e Zweiteliga –, ma non ha fatto i conti con gli arbitri. Al momento infatti, come riferisce Kicker.de, nessuno dei 48 fischietti (26 della Bundesliga e 22 della Zweite) ha effettuato i test sanitari per tornare in campo. Domani è prevista una videoconferenza fra la commissione arbitrale e tutti i direttori di gara per parlare decidere quando dovranno farsi questi test per il coronavirus col rischio che il designatore possa non avere l'organico al completo per il 15 maggio. Se infatti qualche direttore di gare dovesse risultare positivo dovrà restare in quarantena per almeno 14 giorni e questo potrebbe complicare i piani di ripartenza del calcio tedesco. C'è inoltre da risolvere il problema di una positività di un arbitro nell'immediata vigilia di una gara – visto che da regolamento tutti dovranno sottoporsi a test la mattina prima della gara – e della sua sostituzione a poche ore dal fischio d'inizio con due soluzioni sul piatto: chiamare un arbitro libero che vive nelle vicinanze della città in cui si disputa la gara o affidare la direzione di gara al quarto uomo (come accade in caso di infortunio). Tutte decisioni che domani andranno prese per permettere al calcio tedesco di ripartire.