UFFICIALE - Clamoroso Germania, esonerato il CT Flick dopo l'ultimo ko in amichevole

Notizia arrivata nel pomeriggio e diventata ufficiale in poco tempo: Hansi Flick non è più il Ct della Germania.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Notizia arrivata nel pomeriggio e diventata ufficiale in poco tempo: Hansi Flick non è più il Ct della Germania. Stando a quanto è già emerso, tale decisione è stata presa per dare uno slancio alla Nazionale tedesca dopo gli ultimi risultati deludenti.

In vista di una soluzione definitiva, la federazione tedesca ha optato per una soluzione interna come guida tecnica in occasione dell'amichevole in programma martedì 12 settembre contro la Francia. Per questo match, infatti, la Nazionale verrà gestita da Rudi Voller (attuale direttore tecnico della compagine tedesca), Hannes Wolf (Ct dell'Under 20 e con un ruolo dirigenziale nella Nazionale maggiore) e Sandro Wagner (vice dell'Under 20).