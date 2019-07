UFFICIALE - Coppa Italia, stabilita la data per il sorteggio degli accoppiamenti del tabellone

Tra gli obiettivi stagionali del Napoli, di sicuro un posto lo troverà anche quello che sarà il cammino in Coppa Italia. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega Calcio che svela la data per il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti: "Si comunica che il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020 avrà luogo lunedì 22 luglio Coppa Italia 2019/2020 2019, alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano".