Accostato al Napoli, O’Riley vicino alla Roma: lo voleva Gasp già a Bergamo

Ha dato la disponibilità a trattare, adesso Matt O’Riley deve aspettare e chissà, magari anche sperare. Perché l’idea di sbarcare in Serie A, alla Roma, dove ha fatto tanto bene il suo collega McTominay con un'altra maglia, quella del Napoli, lo intriga e non poco, così come la suggestione di approdare nel club allenato da un tecnico che lo stima tanto e che lo avrebbe voluto in rosa già in passato.

La sintonia con Gasperini è nata ancor prima di cominciare, per questo motivo il centrocampista tuttofare ha dato al suo agente il via libera a parlare con giallorossi e ad ascoltare offerte. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il giocatore era stato accostato anche al Napoli dall'Inghilterra ma il club azzurro ha altri obiettivi.