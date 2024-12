ADL dice no alla Juve per Raspadori: lo cede a una sola condizione

Non sarà facile per il Napoli arrivare a Danilo della Juventus per rinforzare la difesa in estate. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli, infatti, avrebbe chiesto in cambio Giacomo Raspadori per uno scambio di prestiti da concretizzare a gennaio come rivelato dall'edizione napoletana del quotidiano Repubblica. Una proposta che non ha scaldato De Laurentiis: secco il no del patron, intenzione a non cedere l'ex Sassuolo. O al massimo a fare cassa per non meno di 20 milioni di euro.