Ngonge-Torino, Sky: il belga si avvicina! Le cifre della trattativa col Napoli

Il Torino è vicino a chiudere per Cyril Ngonge, in un’operazione separata rispetto a quella che potrebbe portare Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. Le due trattative, pur coinvolgendo le stesse società, stanno infatti procedendo su binari distinti. Per l’esterno belga classe 2000, il club granata è pronto a investire circa 7-8 milioni di euro nella trattiva col Napoli, intenzionato a cedere il giocatore dopo un anno e mezzo di permanenza in maglia azzurra.

Ngonge, arrivato a gennaio 2024 dal Verona, ha vissuto un'esperienza altalenante in azzurro. Nell’ultima stagione ha totalizzato 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando 2 gol, mentre il suo bilancio complessivo con il Napoli è di 35 partite e 3 reti. In maglia granata ritroverebbe Marco Baroni, allenatore che lo ha già guidato ai tempi del Verona, e che potrebbe rappresentare un fattore decisivo per il rilancio del giocatore. Il Torino vede in Ngonge un rinforzo ideale per il reparto offensivo, grazie alla sua duttilità e alla capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno. A riferirlo è Sky Sport.