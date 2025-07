Nessun passo in avanti per il Napoli, Sky: si cerca di ammorbidire le richieste di tre club

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli: "Oggi non si registrano passi in avanti per tutte le operazioni che il Napoli ha messo in piedi. Però Noa Lang è praticamente chiuso l’accordo col Psv Eindhoven sulla base di 25mln più 5 di bonus. Anche per quanto riguarda il contratto del ragazzo è tutto fatto, si tratta dunque solo di formalizzare quello che è stato raggiunto verbalmente come accordo tra le due società e il giocatore.

Nelle scorse ore c’è stato un contatto diretto tra i presidenti di Udinese e Napoli per Lorenzo Lucca. La richiesta di Pozzo è stata più alta di quanto De Laurentiis si aspettava, da 40mln di euro più bonus, una valutazione che in questo momento è ritenuta troppo alta dal Napoli. Il club azzurro dovrà cercare di ammorbidire la posizione dell’Udinese, visto che l’accordo con Lucca già c’è, per cercare di capire se portare a casa lui o Darwin Nunez. L’alternativa per modo di dire rimane sempre l’uruguaiano. Parliamo di due profili completamente diversi, prima o poi il Napoli dovrà scegliere su quale vorrà affondare.

Per Dan Ndoye c’è fiducia di poter raggiungere prima di riuscire a raggiungere l’accordo col giocatore per poi andare a parlare con più forza con il Bologna, che è quello che successo con Sam Beukema. L’accordo col difensore c’è, la richiesta del Bologna rimane molto alta, 35mln, l’offerta iniziale del Napoli era da 24mln. Un po’ di strada per trovare l’accordo c’è ancora da fare.

Stanotte è previsto l’arrivo di Rafa Marin a Valencia, domani visite e firme. Operazione in prestito con diritto di riscatto da 15 milioni di euro. Si aspetta ancora il discorso per il terzino destro col Siviglia, Juanlu Sanchez, che le richieste vengano abbassate, da 20 a 15 milioni”.