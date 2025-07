Il Galatasaray sogna Osimhen, Romano: “Calhanoglu in stand-by, budget per il nigeriano”

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto, ma il nigeriano in uscita dal Napoli resta nel mirino del Galatasaray dopo aver concluso la stagione in prestito al club turco. Gli ultimi aggiornamenti le riferisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano attraverso il proprio canale Youtube: “Perché il Galatasaray ancora non ha presentato un'offerta ufficiale all'Inter per Calhanoglu? Da quello che emerge il club turco, a livello di budget, vuole aspettare. Ha voluto almeno fino ad adesso, vedremo poi dopo questo squarcio che si è aperto nella vicenda Calhanoglu cosa si sceglierà di fare. Ma fino ad oggi ha voluto aspettare di capire cosa accadrà con Victor Osihmen, perché il grande sogno del Galatasaray resta riportare Victor dal Napoli in Turchia.

Osimhen ha anche la possibilità di andare all’Al-Hilal, ci sono poi le chiamate costanti della Juventus. Quindi Osimhen ha tante possibilità, ma il Galatasaray continua a sognare e a sperare e quindi dal punto di vista del budget vuole mantenere più possibile il pallino per poter fare un'offerta importante per Victor Osimhen. Poi non dovesse arrivare, chiaramente il budget sarebbe più alto, ma il Galatasaray sta un po' bloccando le altre operazioni anche per questa vicenda”.