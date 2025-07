L'indizio da Bologna: "Nella presentazione nuova maglia non ci sono Ndoye e Beukema”

Gianmarco Carlini, giornalista de ‘Il Resto del Carlino’, ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio Napoli Centrale: “Il Bologna sicuramente non venderà Beukema fino al 10 luglio, ovvero la data di scadenza della clausola rescissoria di Lucumi. Anche perché quest’ultimo è da tempo che chiede di andare via. Ma Beukema vorrebbe andare al Napoli, il suo agente (che poi è anche suo padre)l’ha fatto capire. Beukema è molto legato all’ambiente Bologna e, dunque, non tirerà mai la corsa, ma adesso ha voglia di andare al Napoli. Il Bologna vuole cash, non accetta di inserire altri giocatori.

Ndoye? Il suo sostituto numero dovrebbe essere van Bommel. Anche per Ndoye, di fatto, il Bologna vuole cash. La richiesta è molto elevata, ma anche i dirigenti rossoblù sanno che non otterranno i 50 milioni di euro richiesti: un accordo si potrebbe trovare con 40 milioni di euro (comprensivi anche di bonus).

Immobile? Il Besiktas deve riconoscere al giocatore una buonuscita di circa 2 milioni di euro, poi ha preso anche Abraham. Non c’è nulla che non faccia pensare ad un arrivo di Immobile, il quale è molto interessato di vestire la maglia rossoblù. Il Bologna ha presentato la maglia della prossima stagione e non c’è nessuna traccia di Ndoye e Beukema. Questo non vuol dire nulla, ma è un segnale”.