Ag. Ferguson svela: "Un anno fa interesse concreto del Napoli! Senza l'infortunio..."

vedi letture

Bill McMurdo, agente del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, è intervenuto nel corso de 'Il Napoli su Telecapri' su Telecapri: "Non è iniziata bene, ma ha recuperato con celerità e ha destato l'interesse di tanti in giro, per l'Italia e per l'Europa. C'è la possibilità che l'anno prossimo continui a giocare in Serie A, ma non con la maglia del Bologna".

Si sente pronto per una big? Il Napoli è interessato? "Un anno fa, di questi tempi, il Napoli avanzò una manifestazione d'interesse molto concreta. Sono convinto che se non fosse stato per l'infortunio quella storia poteva andare in questa direzione".

Lo vedrebbe bene nel Napoli di Conte? E lui si vedrebbe bene? "Apprezzerebbe qualsiasi indicazione da un tecnico come Conte. Si è sempre dimostrato molto attento alle indicazioni degli allenatori. Ha cominciato da centrocampista offensivo, ma quando gli è stato chiesto di svolgere compiti anche più difensivi non si è tirato indietro. E' un centrocampista box-to-box".

Ha parlato di Napoli con Gilmour e McTominay, suoi compagni di nazionale con la Scozia? "Assolutamente sì, parlano spesso e magari anche di Napoli. Vi aggiungo che prima di firmare col Napoli sia McTominay che Gilmour hanno chiesto a Ferguson come fosse la Serie A. Lewis ha detto loro di non pensarci neanche, di firmare e basta perché qui si sta bene".

Si trova meglio nel calcio di Thiago Motta o in quello di Italiano? "L'anno scorso aveva un legame spettacolare con Thiago Motta e ne ha creato uno speciale anche con Italiano in questa stagione. Dal punto di vista tecnico è riuscito a inserirsi in entrambi i discorsi tattici".

Contro il Napoli gioca? "Sarei scioccato se non giocasse una partita così importante".