Ultim'ora Ndoye-Napoli, accordo col giocatore! Pronta l'accelerata col Bologna

Prosegue la trattativa del Napoli per Dan Ndoye, esterno d'attacco del Bologna. Nelle ultime ore sembra essere arrivata una svolta importante per quanto riguarda l'intesa economica tra il club di De Laurentiis e il giocatore svizzero. Ora il Napoli dovrà provare a trovare l'accordo anche col Bologna, con il quale è vicina alla conclusione positiva anche un'altra trattativa, quella per il difensore olandese Sam Beukema.

Le ultime della trattativa Ndoye-Napoli le riferisce, attaverso il proprio account X, il giornalista Marco Giordano: "Napoli-Ndoye, accordo con il giocatore, di fatto, trovato in serata. Pronta a scattare l’operazione col Bologna per mettere lo svizzero a disposizione di Conte fin dai primi giorni del ritiro di Dimaro".