Amrabat-Napoli, da Firenze perplessi: "Farebbe la riserva di Anguissa"

vedi letture

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’avvio del Napoli ha sorpreso tutti, ma in questa vicenda ci sono radici profonde che forse non sono state analizzate bene. Ciò che è successo l’anno scorso non poteva essere risolto solo con l’arrivo di Conte, il gruppo squadra andava cambiato in toto. L’aspetto che mi ha colpito di più è stata la sensazione che i giocatori se ne fregassero della gara. La mentalità vincente che le squadre di Conte hanno sempre avuto non l’ho vista nel Napoli, ho visto una squadra smarrita.

Questa squadra s’è sciolta quando ha vinto lo scudetto, ha raggiunto una vetta così elevata e non sono riusciti a scendere coi piedi per terra. Io avrei venduto subito Osimhen e Kvaratskhelia al PSG e con quei 200 mln ne avrei presi 5 di calciatori forti. Sarebbe stato doloroso vendere Di Lorenzo, ma andava fatto.

Amrabat? Se lo vuole Conte va bene. Conosco Conte da troppo tempo per non averne stima, ma io avrei qualche perplessità su Amrabat al Napoli. Ai Mondiali l’abbiamo visto, giganteggiava perché è forte fisicamente, ma non lo vedo adatto alla costruzione, in quel caso fa fatica. E’ un buon giocatore, ma a Napoli farebbe il vice Anguissa. E’ un giocatore da calcio all’italiana insomma”.