Sportitalia - Conte vuole Hudson-Odoi, lo ha chiesto esplicitamente al Napoli

Il Napoli continua il casting per il nuovo esterno offensivo che dovrà coprire il buco lasciato da Khvicha Kvaratskelia. Diversi i nomi fatti fin qui, da profili giovani come Dan Ndoye e Jesus Rodriguez, ad altri più esperti come Jack Grealish, Jadon Sancho e Federico Chiesa. Di recente però, sarebbe arrivata alla dirigenza azzurra un'indicazione ben precisa da parte dell'allenatore.

Infatti, stando a quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, Antonio Conte avrebbe richiesto esplicitamente Callum Hudson-Odoi al Napoli. Si tratta di un ala inglese, classe 2000, attualmente in forza al Notthingam Forrest ma con un passato al Chelsea: durante l'esperienza ai Blues, fu proprio Conte a far esordire Hudson-Odoi in Premier League, nella stagione 2017/18. Ora, il desiderio del tecnico azzurro di riunirsi.