Da Firenze - Il Napoli ci prova per Mandragora: la risposta del calciatore

Il Napoli continua a seguire la sua strategia sul calciomercato, monitorando diversi profili in ogni ruolo per andare poi ad affondare solo su alcuni. Per rinforzare il centrocampo, come riporta FirenzeViola.it, gli azzurri hanno contattato la Fiorentina per Rolando Mandragora. C'è un confronto esplorativo per capire meglio la situazione contrattuale del classe 1997.

Tuttavia, è stato lo stesso Mandragora, peraltro originario della città di Napoli, a bloccare il tutto sul nascere. Il centrocampista viola ha chiarito da subito le sue intenzioni sul futuro, spiegando che la sua priorità è restare alla Fiorentina. Il centrocampista ha un contratto che scade a giugno 2026, con un’opzione per il rinnovo automatico legata al numero di presenze nella prossima stagione