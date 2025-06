Juanlu-Napoli, Moretto annuncia: "Affare in stand-by, una cosa svantaggia il Napoli..."

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Napoli Centrale' facendo il punto del calciomercato degli azzurri: "Ndoye è il primo obiettivo per le corsie esterne, perché è uno tra i preferiti di Conte. Nunez? Ha una grandissima voglia di rivalsa e lui è sicuramente il piano A del Napoli. Il club partenopeo ci sta lavorando da due mesi, ovvero da quando ha iniziato a lavorare per De Bruyne: c'è l'intenzione di provarci fino alla fine. Poi c'è la pista Lucca che, sicuramente, è più percorribile.

Juanlu Sanchez e Musah? Su Musah credo che le parti ritorneranno a parlare in queste ore con l'intendo di avvicinarsi sui bonus dell'operazione. Mentre su Juanlu Sanchez, da fonti lato Siviglia, mi dicono che la situazione in fase di stallo. Mi hanno detto che il Napoli non è arrivato a 15 milioni di euro, dipende tutto da lui perché non ha offerto tanto di meno. Le altre squadre sanno che il Napoli ha la possibilità di una liquidità veloce e tale aspetto incide sicuramente sul protrarsi delle trattative.

Meret? Credo che manchi solo l'ufficialità del suo rinnovo, mi aspetto che nei prossimi giorni ci sia l'annuncio perché è già tutto ok. Anguissa? Lui ed il Napoli hanno intenzione di separarsi. Anguissa sta aspettando e ascoltando offerte. Ad oggi, di fatto, sono arrivate delle offerte dalla Turchia (soprattutto Besiktas e qualche sondaggio del Fenerbahce) e dall'Arabia Saudita. Non mi sento di dire che resti Anguissa. Sudakov? Il Napoli sicuramente l'ha trattato, per cui c'è stata anche un'offerta concreta, ma c'era una distanza di quasi 10 milioni di euro con lo Shakhtar Donetsk. Credo che sia una pista raffreddata. Vlahovic è sicuramente tra i nomi seguiti dal Milan".