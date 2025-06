Asse Pisa-Napoli, quattro azzurri nel mirino dei toscani: su un obiettivo forte anche il Lecce

Il Pisa è attivo sul mercato e punta con decisione su Alessio Zerbin del Napoli. Per l'esterno il club toscano ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Sulla stessa pista si è inserito con forza anche il Lecce, con il nuovo tecnico Di Francesco che spinge per riavere l’attaccante dopo l’esperienza comune avuto quest'anno al Venezia. Il Napoli, però, preferirebbe un prestito secco, rendendo la trattativa più complessa. La situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Sullo stesso asse Pisa-Napoli proseguono i contatti per Giovanni Simeone, anche se l’intesa è ancora lontana, così come per Pasquale Mazzocchi, per cui le parti restano distanti. In difesa, il Pisa valuta Obaretin come alternativa a Nicholas Bonfanti, seguito però anche dal Como. Resta viva la trattativa con l’Empoli per il terzino neozelandese Liberato Cacace. Il club nerazzurro punta a rinforzare ogni reparto con operazioni mirate. A riportarlo è SestaPorta.News.