Il Napoli vuole Sancho! Sky: ingaggio alto, ma per Conte è l'esterno ideale

Il Napoli continua il casting per il nuovo esterno offensivo che dovrà coprire il buco lasciato da Khvicha Kvaratskelia: tra i vari nomi, spunta anche quello di Jadon Sancho. Il calciatore inglese è reduce da una stagione in prestito al Chelsea, il suo cartellino è di proprietà del Manchester United: stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli farà un tentativo per acquistarlo.

Antonio Conte ritiene che il classe 2000 abbia le caratteristiche ideali per il suo gioco, dunque il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna proverà a regalargli un altro grande colpo dalla Premier League, in stile Scott McTominay. Non è un'operazione semplice soprattutto per l'ingaggio elevato, circa 15 milioni di euro annui, ma il contratto di Sancho con i Red Devils è in scadenza a giugno 2026 e per questo il Napoli potrebbe essere agevolato sui costi.