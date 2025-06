Scambio per Osimhen? Dall’Inghilterra: trattativa col Liverpool, Nunez e Chiesa al Napoli

Il Liverpool è l'ultimo club ad aggiungersi alla corsa per Victor Osimhen, secondo quanto riferito da TEAMtalk ci sarebbe una trattativa per uno scambio di giocatori col Napoli. I Reds hanno fatto un'offerta per Osimhen e sono pronti a includere Darwin Nunez e Federico Chiesa in un possibile scambio. Il Liverpool vuole cedere l'attaccante della nazionale uruguaiana Nunez, il cui trasferimento in Inghilterra era costato nel 2022 64mln di sterline, mentre l'ala della nazionale italiana Chiesa ha dovuto fare i conti con gli infortuni dopo il suo trasferimento dalla Juventus per 10mln di sterline la scorsa estate.

Parallelamente il Liverpool ha contattato l'entourage di Osimhen. L'attaccante è aperto al trasferimento in un club che giocherà la Champions League, l'ostacolo principale potrebbe essere la richiesta salariale del nigeriano. Tuttavia, se il Liverpool vendesse Nunez e Chiesa, libererebbe circa 15 milioni di sterline all'anno di stipendi, denaro che potrebbe essere utilizzato per l'ingaggio di Osimhen. L'accordo è ancora in fase iniziale e non è facile da definire, ma è fattibile.