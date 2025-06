Osimhen, la Juve ci riprova e il Napoli non si smuove: spunta l'alternativa

La Juventus non molla l'opzione Victor Osimhen per il ruolo di centravanti e, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, i bianconeri faranno nuovi tentativi nelle prossime settimane. Il Napoli però, dal canto suo, non si smuove dalle sue richieste: per cedere il nigeriano in Italia, serve offrire una cifra superiore a quella della clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida solo per l'estero.

Così, Victor Osimhen è stato messo a conoscenza delle difficoltà dell'operazione tra Juventus e Napoli, dunque il bomber nigeriano sta aspettando l'evolversi della situazione. Intanto i bianconeri si tutelano preparando un'alternativa: il nuovo dirigente Comolli sta monitorando Emanuel Emegha, giovane centravanti dello Strasburgo artefice di un'ottima stagione.