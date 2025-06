Ultim'ora Anguissa può rinnovare, Musah in stand-by. Sky: il piano del Napoli per la mediana

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli parlando anche del futuro di Zambo Anguissa, che è legato a quello di Yunus Musah (obiettivo gli azzurri dal Milan). Di seguito le sue dichiarazioni: "A centrocampo, Anguissa non ha ancora detto di no al rinnovo, anzi, c’è la possibilità che possa continuare a giocare nel Napoli. Questo fatto ha frenato i discorsi per Yunus Musah. Quindi se dovesse rimanere Anguissa, il Napoli preferirebbe non trattare Musah e per questo è stato messo in stand-by. In caso dovesse verificarsi la permanenza di Anguissa, il Napoli potrebbe spostare i soldi per Musah su altre situazioni”.

Le ultime su Jadon Sancho: "Oltre Nunez, ’altro nome proveniente dalla Premier su cui il Napoli sta lavorando è Sancho. Qui un accordo di massima con il giocatore ci potrebbe essere, un ‘sì’ all’avventura in Italia. Da capire come impostare la trattativa con il Manchester United, ha un anno di contratto ma la società ha l’opzione per prolungare di un altro anno. Quindi quando pensi che il cartellino possa essere basso, ti dicono che la scadenza è tra 24 mesi. Il giocatore piace molto e probabilmente ora è quello più affascinante per il ruolo di attaccante esterno dopo l’uscita di Kvaratskhelia".