Bologna, idea a sorpresa: l'erede di Ndoye può arrivare...dal Napoli?

Idea a sorpresa per il Bologna per sostituire Ndoye che piace tanto al Napoli. Secondo Matteo Moretto il club rossoblù sta pensando anche a Noah Okafor, altro svizzero, giocatore che è stato in prestito al Napoli fino a giugno e che ora è tornato al Milan. L'esterno era arrivato a Napoli solo a fine gennaio dopo l'addio di Kvara ma ha raccolto appena pochi spezzoni.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo. Il Bologna chiede tanto ma il Napoli non si arrende e continua a provarci.