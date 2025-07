Simeone-Zerbin, da Pisa: "Entrambi hanno dato l'ok, ma non si chiude in tempi brevi"

Il Pisa guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. I nerazzurri sono in trattativa per portare in Toscana Giovanni Simeone e Alessio Zerbin, due operazioni distinte ma che stanno seguendo sviluppi positivi. Il Cholito ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento e il Pisa è pronto a rilevarlo a titolo definitivo, con un contratto triennale. La richiesta di De Laurentiis parte da 8 milioni di euro, ma il club toscano sta lavorando per abbassare le pretese economiche. Sul giocatore c’è concorrenza, in particolare da Genoa e Sassuolo, ma attualmente il Pisa appare in vantaggio.

Per Zerbin, invece, si profila un'operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Pisa. Anche l’esterno ha dato il suo assenso all’eventuale trasferimento. Entrambi i giocatori si stanno allenando regolarmente a Dimaro. Nessuna delle due operazioni è imminente, ma cresce l’ottimismo in casa Pisa. A riportarlo è Il Tirreno.