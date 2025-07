Tre offerte per Cajuste, due per Cheddira e poi Lindstrom: il punto sugli esuberi

Il Napoli ha tanti calciatori da piazzare e l'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione su alcuni degli elementi che non sono presenti in ritiro. Come si legge sul quotidiano, non sono stati convocati per il ritiro di Dimaro i vari Cajuste (deve scegliere la nuova destinazione tra Crystal Palace, Burnley e Besiktas), Cheddira (piace a Cremonese e Paok), Ngonge (diretto al Torino), Lindstrom (ha mercato in Germania)":

Ieri sono stati ufficializzati i convocati per il ritiro di Dimaro. Ecco l'elenco completo: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin. Oltre a Osimhen, sono stati esclusi anche Cajuste, Cheddira, Folorunsho, Lindstrom, Ambrosino, Ngonge.