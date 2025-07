Grealish resta nel mirino del Napoli, ma ora ci pensa un altro club inglese

Il futuro di Jack Grealish al Manchester City è sempre più incerto. Secondo quanto riportato da TBR Football, il West Ham avrebbe fatto un primo sondaggio per il fantasista inglese, ormai ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola. Il 29enne, reduce da una stagione sottotono, non sembra più centrale nei piani del City e potrebbe lasciare l’Etihad già in questa finestra di mercato.

Gli Hammers, sotto la guida di Graham Potter, sono alla ricerca di un colpo ad effetto e vedono in Grealish un profilo ideale per dare qualità, esperienza e creatività alla rosa. Il tecnico ex Brighton e Chelsea ha ereditato una situazione complicata e l’arrivo di un nome importante come quello dell’ex Aston Villa potrebbe rappresentare una svolta.

Ma il West Ham non è l’unico club sulle tracce di Grealish. Secondo CaughtOffside, anche Napoli, Tottenham e alcuni club della Saudi Pro League avrebbero mostrato interesse per il numero 10 dei Citizens.