Bomba da Sky UK: offerta del Napoli al Brighton per O’Riley, le cifre

Il Napoli guarda ancora alla Premier League per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Matt O’Riley, classe 2000 in forza al Brighton. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club partenopeo ha monitorato con attenzione il profilo del talentuoso centrocampista danese, reduce da una stagione positiva in Premier, e ha già effettuato una proposta importante da 30 milioni di euro.

O’Riley, centrocampista moderno dotato di buona visione di gioco e senso dell’inserimento, si è messo in luce con prestazioni solide e una buona continuità, attirando l’interesse di diversi club europei. Il Napoli, impegnato nella definizione della rosa da consegnare ad Antonio Conte, potrebbe valutare un affondo nelle prossime settimane,