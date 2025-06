Nome nuovo per l'attacco: proposto il gioiellino 20enne Talbi del Bruges

Chemsdine Talbi può essere un nome per il Napoli? Nelle scorse ore il marocchino, di proprietà del Bruges, è stato proposto al club azzurro come rinforzo per l'attacco. La sua valutazione è cresciuta enormemente dopo le ottime prestazioni in Champions, in particolare contro l'Atalanta, dove ha segnato due reti e messo a punto un assist, diventando il giustiziere dei nerazzurri nella serata del Gewiss Stadium.

La valutazione è superiore ai 10 milioni di euro, anche perché sarebbe una plusvalenza pressoché totale e potrebbe essere una soluzione per la fascia destra, magari come possibile sostituto di Matteo Politano, essendo capace di giocare sia da attaccante che da esterno, come è successo proprio a Bergamo con ottimi risultati. Lo riporta la redazione di Tmw.