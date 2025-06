Napoli su Nunez e Lucca per l’attacco: spunta la valutazione del Liverpool

Il Napoli continua a muoversi su due binari per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Da un lato resta viva la pista che porta a Lorenzo Lucca: secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti con il club friulano proseguono per trovare un’intesa economica.

Dall’altro, il vero grande obiettivo resta Darwin Núñez. L'emittente satellitare fa sapere che i Reds al momento valutano il centravanti classe 1999 circa 65 milioni di euro.