Milinkovic-Savic vicinissimo: firmerà fino al 2029, i dettagli

Strategie chiare per il Napoli per la porta. Si lavora assecondando le richieste di Conte. Piace ed è vicino Milinkovic-Savic del Torino. Il suo arrivo non pregiudicherebbe l'imminente rinnovo di Alex Meret, ma dimostrerebbe il desiderio del Napoli di creare competizione tra i pali.

"Vanja Milinkovic-Savic si avvicina a grandi passi al club azzurro, con la prima intesa di massima col giocatore: firmerebbe un quadriennale. Ora si lavora per chiudere col Toro, c'è una clausola da 19mln e ci sono stati contatti positivi sulla struttura del pagamento". Lo riporta Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo sito ufficiale.