Nunez, contatti continui con l'entourage: spunta messaggio al Liverpool

Darwin Nunez resta il primo obiettivo del Napoli per l'attacco. Affare complesso, delicato. Il calciatore costa tanto. Ma il ds Manna vuole provarci. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il Napoli, intanto, prepara il terreno. Darwin Nuñez (25) resta la prima scelta. Il preferito di Conte, l’uomo giusto per il futuro.

Un attaccante che conosce la Champions, che vuole rilanciarsi dopo stagioni complesse in Premier, dove era arrivato come una grande promessa. Il contatto con l’entourage va avanti in questi giorni milanesi di Manna, il Liverpool è stato avvisato: può partire l’affondo decisivo. Non sarà semplice, ma il Napoli c’è, con pazienza e determinazione".