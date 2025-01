Ufficiale Borussia-Werder, Adeyemi ritrova una maglia da titolare

Adeyemi, obiettivo di mercato del Napoli, parte da titolare nel match delle 15.30 tra Borussia Dortmund e Werder Brema. L'esterno ritrova così dopo diverse settimane una maglia dal primo minuto.

Per Adeyemi, che a ottobre è rimasto ai box per due mesi a causa di un infortunio, l'ultima da titolare in stagione il 10 gennaio nel ko 3-2 del Borussia in casa contro il Bayer Leverkusen. In quella circostanza il tedesco partì a destra nel tridente offensivo e restò in campo 63 minuti senza incidere. Per Adeyemi, 2 gol in campionato e 3 in Champions quest'anno (la tripletta al Celtic Glasgow), l'ultima presenza in questa stagione c'è stata nel finale col Bologna in Champions martedì scorso.