ADL vuole liberarsi di Osimhen, Repubblica: "Ha accettato 5 rate per cederlo"

"Victor Osimhen e il Galatasaray, questo matrimonio s’ha da fare. E stavolta a titolo definitivo". Lo scrive Repubblica oggi in edicola con tutti i dettagli di un affare vicino alla conclusione ma non ancora definito: "Il club turco è sbarcato martedì sera a Milano con l’obiettivo di chiudere l’acquisto del bomber diventato ingombrante a Napoli, sia per il maxi- ingaggio (da 12 milioni di euro) che per una situazione ambientale compromessa. […] Il club campione di Turchia ha prima offerto 50 milioni, poi 60 ricevendo due no.

Martedì sera ha sbloccato l’empasse con una mail ufficiale in cui ha rivelato la sua intenzione di pagare i 75 milioni della clausola. Con una sola differenza: pagamento in 5 rate e non in 2 come previsto dal contratto di Osimhen. Il Napoli ha aperto alla possibilità, previa presentazione di un piano dettagliato di garanzie bancarie in modo da blindare l’operazione. Le parti ne hanno discusso ieri a Milano".

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. L'accordo tra i club è vicino. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina.