Cajuste-Besiktas, Sky: il giocatore prende tempo, manca il suo ok definitivo

Jens Cajuste, centrocampista di proprietà del Napoli, prende tempo sul suo possibile trasferimento in Tuchia al Besiktas, nonostante l’intesa ormai definita tra il club turco e quello di De Laurentiis. L’operazione – come già anticipato nei giorni scorsi – prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, ma manca ancora il sì definitivo dello svedese, che sta valutando con attenzione la destinazione.

Cajuste, reduce da una stagione con 33 presenze, 1 gol e 1 assist tra campionato e coppe con l’Ipswich Town, non è nei piani di Antonio Conte e sa di dover cercare spazio altrove. Tuttavia, il suo futuro resta per ora in sospeso: si attendono novità nei prossimi giorni, con il Besiktas che spinge per chiudere l’affare il prima possibile. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.