Cajuste, il Brentford supera l'Ipswich: lo svedese darà una risposta entro 48h

Jens Cajuste è vicino alla cessione, entro le prossime ore il centrocampista del Napoli potrebbe trasferirsi in Premier League. Le ultime sul futuro dello svedese le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

"Il Brentford ha superato l'Ipswich nella corsa per ingaggiare Jens Cajuste : l'Ispwich ha offerto un prestito più opzione di acquisto; mentre il Brentford ha incluso un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il centrocampista darà una risposta entro 48 ore. Napoli e Brentford spingono per finalizzare".

#BrentfordFC have overtaken #Ipswich in the race to sign Jens #Cajuste: #itfc offered a loan + option to buy; while Brentford have included an obligation upon reaching certain conditions. The midfielder will give an answer within 48 hours. Napoli and Brentford pushing to finalize https://t.co/Bgffcaz2ty