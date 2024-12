CdS - Non solo Pellegrini, il Napoli sonda altri due giallorossi. E Spinazzola riflette

vedi letture

Oltre che all'entrate, per gennaio il Napoli lavora anche alle possibili uscite. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tutto ruota attorno al futuro di Giacomo Raspadori, ma oltre all’attaccante altri giocatori aspirano ad avere maggiore spazio e sono tra i possibili partenti nella finestra del mercato invernale: Leonardo Spinazzola, Michael Folorunsho e Rafa Marin.

Raspadori è finito al centro di possibili scambi con Juventus e Roma. Con i bianconeri c'è l'ipotesi scambio con Fagioli, ma al momento non si è trovato l’incastro giusto, presumibilmente se ne riparlerà più avanti. Con i giallorossi è stato invece affrontato il futuro di Pellegrini, che con Ranieri sta trovando poco spazio. Il contratto in scadenza a giugno 2026 mette comunque il capitano della Roma in una posizione di forza rispetto al club. Nella Roma con Ranieri ha meno centralità anche Cristante, che è un altro calciatore nei radar del Napoli insieme a Mancini: entrambi gestiti dallo stesso procuratore.

Spinazzola riflette. Anche Spinazzola ha chiesto maggiore spazio. Ci sono stati contatti con la Fiorentina e il Torino, oltre a quelli con i club spagnoli e arabi. Al momento, però, la volontà dell’ex Roma è quella di aspettare e di valutare con calma le varie opzioni. Il club toscano è stato il prima a muovere dei passi verso il calciatore, ma non è ancora stata trovata l’intesa. Inoltre a Firenze, con Gosens titolare a sinistra, Spinazzola non avrebbe il posto garantito, e questo è un aspetto molto considerato dall'entourage del giocatore.