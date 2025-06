Chalobah sorpassa Beukema: la strategia del Napoli per il centrale

vedi letture

Sorpasso di Trevoh Chalobah su Beukema, almeno secondo La Gazzetta dello Sport, nelle strategie del Napoli per la difesa. Questione di opportunità, di costi e di resistenze. Il Bologna infatti fa muro per l'olandese mentre il Chelsea apre per il difensore centrale.

"Il Napoli cerca un difensore, adesso Trevoh Chalobah del Chelsea piace più dell’assai costoso Beukema del Bologna. L’inglese (26 anni il 5 luglio, 26 presenze nell’ultimo campionato) è la prima idea di Giovanni Manna che sta aspettando il momento giusto per sedurre il Blues: prima c’è da cedere Rafa Marin", si legge sul quotidiano oggi in edicola.