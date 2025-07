Cheddira ai saluti, KK: "Va al Paok, la cifra che incassa il Napoli"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: "Accordo raggiunto tra Napoli e PAOK Salonicco per il trasferimento di Cheddira che sta per accettare l'offerta dei greci e dovrebbe firmare 3 anni di contratto. Siamo ai dettagli, l'offerta per il ragazzo è irrinunciabile. Ha preferito accettare il PAOK per giocare l'Europa League, al Napoli andranno 3 mln. Milinkovic-Savic non giocherà la gara di domani con la Cremonese, non viene rischiato nemmeno nelle partitelle d'allenamento. Arriverà a Castel di Sangro".