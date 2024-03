Cheddira cresce e segna ancora: 3º gol nelle ultime 4. Farà parte della rosa del Napoli?

Cheddira, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, ha trovato il gol anche oggi (il 3º nelle ultime 4). Merita una chance al Napoli l'anno prossimo?

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, ha trovato ancora la via del gol nel match di stasera contro la Lazio. Dopo un periodo di assestamento nella prima parte di stagione, l'attaccante marocchino sembra stia trovando la forma e la continuità per incidere nella massima serie.

Infatti la rete di oggi è la terza nelle ultime quattro partite, e sono tutte arrivate su azione (nel girone d'andata un solo gol, da rigore). Sorge naturale una domanda, soprattutto dopo i dibattiti degli ultimi giorni su Folorunsho, altro giocatore di proprietà azzurra che sta sorprendendo al Verona. Con i grandi movimenti che ci saranno in casa Napoli a fine stagione, probabili gli addii di Osimhen e Simeone, Walid Cheddira merita una chance all'ombra del Vesuvio?