Da Milano - Altre due offerte, ma Neres vuole Napoli! L'agente in aiuto per l'accordo col Benfica

David Neres ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli. Lo scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sui social: "L'ala vuole andarsene dal Benfica ed è pronto a firmare per un nuovo club. Ha ricevuto altre due offerte ma preferisce il Napoli, che con l'agente di Neres sta ora lavorando per cercare di raggiungere un accordo con il club portoghese".

David #Neres has given his avaibility to join #Napoli. The winger wants to leave #Benfica and is ready to sign for a new club. He has received other 2 bids but prefers Napoli, which with Neres’ agent are now working to try to reach an agreement with portuguese club. #transfers https://t.co/grnWcynw8L