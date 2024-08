Da Milano - Gaetano-Parma, trattativa in corso: in settimana l'incontro per chiudere

Dopo Lindstrom e Ostigard, Gianluca Gaetano potrebbe essere il prossimo azzuro ad essere ceduto. Sul centrocampista classe 2000 in queste ultime ore il Parma sembra avere superato il Cagliari.

Le ultime sulla trattativa che potrebbe portare il napoletano in Emilia le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Trattative in corso per Gianluca Gaetano al Parma dal Napoli a 8mln di euro + 2 milioni di bonus. Previsto un incontro questa settimana per cercare di chiudere la trattativa".

