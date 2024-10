Da Milano - Meret rinnoverà per altri 3 anni almeno: Conte si fida di lui

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Nicolò Schira, esperto di calciomercato: "Bonny è un nome che piace, adesso c’è una fase di scouting. In questo periodo, i direttori sportivi e i loro collaboratori vanno in giro a guardare decine e decine di partite per fare una scrematura. Il Napoli purtroppo ha la settimana libera e ne approfittano anche i dirigenti di punta e non solo gli osservatori per andare a vedere partite.

Rinnovo Meret? Più semplice di quello di Kvara, da un punto di vista economico, c’è da capire quanta convinzione c’è da parte di tutti. Conte lo conosceva, gli ha dato fiducia, a 9 mesi dalla scadenza non puoi fare un rinnovo breve, ma almeno per 3 anni. Il Napoli sta ragionando, i rapporti sono buoni e ci sono ottime possibilità di arrivare ad una quadra. Bijol? Credo che il Napoli abbia bisogno di un esterno, che giochi a destra o sinistra e ci possono essere più strade".