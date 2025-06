Da Roma: "Pellegrini a gennaio è stato molto vicino al Napoli"

Reduce da un intervento al tendine, Lorenzo Pellegrini ha già ripreso a lavorare a ritmi leggeri sulla sabbia, puntando a rientrare per l’inizio della stagione. Non sarà facile, ma la voglia di tornare protagonista è forte. L’incontro con Gasperini, avvenuto in occasione del matrimonio di Scamacca, è stato informale ma significativo: il tecnico lo vede come mezz’ala, non più trequartista. Nel 3-4-2-1 di Gasp, potrebbe giocare in mezzo, magari accanto a un centrocampista più dinamico come Manu Koné, scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Pellegrini sa bene che dovrà guadagnarsi il posto. Il mercato per ora non lo riguarda. A gennaio era stato vicino al Napoli, ma ora pensa solo alla Roma. Se Massara deciderà di non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025, se ne parlerà più avanti. Per ora, Pellegrini vuole solo riprendersi il suo spazio, sul campo e nel cuore dei tifosi.