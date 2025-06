Napoli su O'Riley, ma il Brighton spara alto. E una concorrente si ritira dalla corsa

Matt O'Riley era anche nel mirino della Roma. Il centrocampista del Brighton ora è finito nei radar del Napoli e i giallorossi non sono più interessati. Lo scrive in un punto di mercato sui capitolini La Repubblica: "A Trigoria si continua a monitorare con attenzione il mercato in entrata.

Dalla lista dei possibili acquisti va tolto Matt O’Riley, centrocampista danese del Brighton. Sul giocatore c’è l’interesse del Napoli, ma a spaventare gli azzurri - e tutto il mercato italiano - è la richiesta di 30 milioni del club inglese".