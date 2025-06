Milinkovic-Napoli, il Torino ora cerca un sostituto: occhi in Francia

Il Torino di Marco Baroni sta prendendo forma in vista della prossima stagione, ma potrebbe perdere Vanja Milinkovic-Savic, vicino al Napoli. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi e confermato da Sky Sport, la società granata ha manifestato interesse per Yahia Fofana, portiere classe 2000 attualmente in forza all’Angers.

Fofana ha mosso i primi passi nella formazione giovanile del Le Havre, per poi passare nel 2015 alla seconda squadra del club. Dopo aver debuttato in prima squadra nel 2018, nel 2022 è diventato il portiere titolare dell’Angers.