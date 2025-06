Aumenta la concorrenza per Sancho: oltre alla Juve ci pensa Inzaghi per l'Al Hilal

Un anno dopo, la Juventus è ancora una volta su Jadon Sancho. L'estate scorsa i bianconeri, guidati nelle strade del calciomercato da Cristiano Giuntoli, avevano individuato nell'inglese classe 2000 di proprietà del Manchester United il rinforzo adatto per la squadra allora allenata da Thiago Motta. Costi del cartellino e altissimo ingaggio del giocatore avevano frenato l'operazione, all'epoca.

Un anno dopo, con allenatore diverso e dirigenza diversa, Sancho è tornato ad essere obiettivo dei bianconeri. E non solo, visto che sul talento nato a Londra è forte anche l'ambizioso Napoli di Antonio Conte. E allora via al duello tutto italiano, senza escludere ovviamente possibili inserimenti da Premier League e Arabia Saudita, con fonti inglesi che raccontano di un Al Hilal pronto ad affondare il colpo su indicazione di Simone Inzaghi.

Nella scorsa stagione il giocatore, dopo essere stato trattato dalla Juventus, nelle ultime ore di calciomercato si è trasferito al Chelsea. Nell'annata coi Blues Sancho ha messo insieme un totale di 41 presenze fra tutte le competizioni, con all'attivo 5 gol e 10 assist. Numeri discreti ma non eccezionali, che non sono comunque bastati per guadagnarsi il riscatto da parte del club londinese. Ora la nuova prospettiva di arrivo in Italia, con la Juventus che si è unita al Napoli nella corsa al giocatore che ha vissuto le sue migliori stagioni con la maglia del Borussia Dortmund. A scriverlo è TMW.