Chiesa cerca più spazio: in Italia c'è un'altra possibile pretendente oltre al Napoli

Federico Chiesa nella stagione che si concluderà (si spera...) con la Coppa del Mondo sa di non poter assolutamente replicare una stagione come l'ultima. Ieri Gennaro Gattuso nella conferenza stampa tenuta per il suo insediamento è stato piuttosto esplicito: "Ho parlato con Chiesa e gli ho detto che deve trovare il modo di giocare con continuità: vale per lui come per gli altri". Nonostante la stima che Gattuso nutre in lui, 14 presenze complessive nell'ultima stagione col Liverpool sono evidentemente troppo pochi per Chiesa per pensare di tornare in Nazionale. Che poi è la stessa stima che chiaramente riponeva in lui Spalletti anche se poi pure l'ex CT - dopo averlo paragonato a Sinner - ha dovuto fare i conti con un Europeo insufficiente e soprattutto col fatto che non giocasse nel suo club.

Vent'otto anni da compiere il prossimo 25 ottobre, Chiesa deve tornare protagonista sul terreno di gioco. Meglio: deve tornare protagonista in quella Serie A che è inevitabilmente la vetrina migliore per chi punta alla maglia dell'Italia. Ma dove può andare? Al momento le soluzioni migliori per il calciatore classe '97 sono due. La prima è il Napoli, il club campione d'Italia che dopo la cessione di Kvaratskhelia cerca due esterni sinistri perché anche Ngonge andrà via e Neres, nelle idee di Conte, verrà rispostato a destra per dar fiato a Politano. Chiesa per i partenopei può diventare un'ottima occasione di mercato, Conte per l'ex Juventus l'allenatore ideale per rilanciarsi dopo anni troppo complicati.

C'è però anche un'altra soluzione possibile, altrettanto auspicabile per rilanciare uno dei migliori talenti di una generazione azzurra che di talenti ne ha ben pochi: si tratta della Roma, società che ha già sondato il terreno nel recente passato e che cerca un'ala destra titolare da consegnare a Gasperini.

Napoli e Roma sembrano oggi le soluzioni ideale per rilanciare un giocatore su cui Gattuso vuole puntare ma a patto che torni protagonista. Le altre possibilità sono il Milan (ma solo in caso di clamoroso addio di Leao) e magari quell'Atalanta alle prese con la voglia di Lookman di cambiare aria. Due idee che nelle prossime settimane possono svilupparsi solo se, per motivi diversi, le piste legate a Napoli e Roma non dovessero decollare. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.