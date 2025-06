Retroscena KK: Meret rinnova, ma aveva offerte superiori da 4 club

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha raccontato un retroscena su Alex Meret: "Meret ha scelto di accettare un'offerta inferiore da parte del Napoli, nonostante avesse ricevuto proposte più vantaggiose da altri quattro club".

