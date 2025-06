Intreccio col Liverpool, KK: per Osimhen ADL chiede 20mln più due contropartite

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “C’è un intreccio di mercato tra Napoli e Liverpool. Il Liverpool vuole Osimhen ed il Napoli non fa sconti sulla clausola, chiede 75 mln.

Manna ha provato a chiedere informazioni per Nunez e Chiesa, il Liverpool avrebbe aperto ad uno scambio alla pari tra i giocatori. De Laurentiis da quell’orecchio non ci sente, chiede Chiesa, Nunez e 20 mln per il cartellino di Osimhen.