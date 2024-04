Da Simeone a Traore, in quanti si giocano la conferma. ADL ha un'idea su Lindstrom

Il futuro di Simeone, Traoré, Ngonge, Lindstrom e Ostigard verrà deciso nelle prossime 8 partite

Il futuro di Simeone, Traoré, Ngonge, Lindstrom e Ostigard verrà deciso nelle prossime 8 partite. Il Napoli pensa alla ricostruzione, con Vincenzo Italiano favorito per subentrare a Calzona, e il finale di stagione sarà decisivo per questi elementi mentre per altri calciatori come Cajuste, Natan, Dendoncker e Mazzocchi il destino sembra segnato: tutti sono nella lista degli esuberi e andranno via. Secondo quanto riferito da Il Mattino, De Laurentiis è convinto che 'mister 30 milioni' Lindstrom non sia un acquisto sbagliato.