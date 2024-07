Da Milano - Brescianini va da Manna con un anno di ritardo: il retroscena

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen nicchia ancora un po’ sull’Arabia, uno come lui non può deporre le armi per andare in Arabia. Sta aspettando il PSG che vorrebbe spendere circa 80-90, ma il Napoli vorrebbe incassare tra i 110 e i 130. A fuoco lento si va avanti.

Lukaku sarebbe meglio che arrivasse il prima possibile, l’anno scorso si presentò a Roma a fine agosto con qualche chiletto in più. Per la gara di Coppa Italia potrebbe bastare anche Cheddira che sta benissimo fisicamente, per la prima di campionato invece mi auguro che il Napoli abbia il suo centravanti. Brescianini? Si può fare, ma il Napoli deve fare delle uscite. Il calciatore piace molto a Conte, è uno che ha fisicità ed ha il vizio del goal. Manna, a gennaio, voleva già portarlo alla Juventus, ma l’operazione non si fece perchè il Frosinone voleva salvarsi e non se ne volle privare”.